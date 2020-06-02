Следственный комитет начал доследственную проверку по факту убийства росгвардейцами жителя Екатеринбурга

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. По версии следствия, сотрудники СОБРа применили огнестрельное оружие при задержании мужчины, незадолго до этого совершившего разбойное нападение в одном из торговых центров.

В результате полученных ранений подозреваемый скончался на месте. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, погибший был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В магазине он угрожал ножом персоналу. Прибывшим к нему по месту жительства полицейским мужчина оказал сопротивление — выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, нанеся травмы оперативнику. После безрезультатных переговоров сотрудники Росгвардии вошли в квартиру, где мужчина начал им угрожать предметом, похожим на автомат, после чего спецназ принял решение открыть огонь. В квартире у подозреваемого обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».