Политик Ройзман считает, что необязательно было убивать подозреваемого екатеринбуржца в краже обоев

Росгвардии не стоило сразу убивать человека, подозреваемого в краже обоев. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Евгений Ройзман, отметив, что подозреваемый скорее всего «был под воздействием наркотических средств».

«Я считаю, что ситуация дикая и нелепая, и не знаю, для чего его было убивать. Если бы вызвали бригаду санитаров, можно было бы решить без применения оружия. Он откровенно неадекватно себя вел. Я подозреваю, что он был под воздействием каких-то наркотиков. Но, я считаю, что совершенно было неоправданно его убивать. Неоправданно было ломиться к нему в квартиру, где он заперся со своим отцом. Факт остается фактом — молодого человека убили в своем доме, когда он ничего такого не совершил», — сказал Е.Ройзман.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга, который погиб 1 июня, оказав сопротивление сотрудникам Росгвардии, совершил разбойное нападение и угрожал правоохранителям.