Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели жители Екатеринбурга, которого застрелили росгвардейцы

Перед этим мужчина украл обои из магазина и оказал сопротивление полиции.

Свердловское управление СК обещает дать правовую оценку событиям, которые произошли в минувшее воскресенье. По данным СК, сотрудники отряда быстрого реагирования Росгвардии применили огнестрельное оружие против 27-летнего гражданина, который совершил разбойное нападение на магазин, и скончался от полученных ранений.

Валерий Грибакин из Росгвардии уточнил ранее, что погибший уралец был ранее судим. В магазине он угрожал ножом персоналу, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. Спецназ приехал к его квартире после того, как мужчина распылил перцовый газ в лицо полицейскому. Огонь силовики открыли, потому что вел себя агрессивно, угрожал, а в руках держал предмет, похожий на автомат. При обыске у него дома позже нашли сумку с ножами и арбалетом.

Отец погибшего, который во время штурма находился в квартире, заявил, что сын отрицал нападение на магазин. 4 рулона обоев, стоимость которых оценили в 8 тысяч рублей, он купил на собственные деньги.

Заняться этим делом следователей ранее попросила уполномоченный по Свердловской области.

В связи с проведением спецоперации в Екатеринбурге запрос в Следственный комитет направила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Мерзлякова добавила, что это происшествие вызывает обеспокоенность с учетом готовящихся изменений в закон о полиции, который дает полицейским дополнительные полномочия.