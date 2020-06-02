Протестующие в Нью-Йорке вынесли из магазина Rolex часы на 2,4 млн долларов

Участники массовых беспорядков в ньюйоркском районе Сохо похитили из магазина Rolex часы на сумму около 2,4 млн долларов. Об этом сообщила газета «Нью-йорк пост» со ссылкой на источник в полиции города.



Речь идет об ограблении, произошедшем еще в ночь на понедельник. Видеозапись ограбления магазина была размещена в интернете. На ней видно, как толпа врывается внутрь бутика. Через несколько минут люди начинают выбегать из магазина, чтобы скрыться с похищенным до прибытия полиции.



Газета при этом приводит слова представителя Rolex, который настаивает, что грабители ушли с пустыми руками: часы убрали с витрин заранее, в результате были лишь побиты стекла и разгромлены прилавки, сообщает ТАСС.