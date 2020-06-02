Шойгу: В российской армии с начала эпидемии выявлено 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом

В российской армии с начала эпидемии выявлено 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, вспышек коронавируса в частях удалось избежать. Личный состав регулярно тестируют. Шойгу сообщил, что началась подготовка к параду Победы. В нем примут участие около 14 тысяч человек. Парад должен состояться 24 июня.
2020-06-02T15:32:48+03:00
2020-06-02T15:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 02 июня 2020
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