Шойгу: В российской армии с начала эпидемии выявлено 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом

В российской армии с начала эпидемии выявлено 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, вспышек коронавируса в частях удалось избежать. Личный состав регулярно тестируют. Шойгу сообщил, что началась подготовка к параду Победы. В нем примут участие около 14 тысяч человек. Парад должен состояться 24 июня.