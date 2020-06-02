СК проводит проверку по факту гибели жителя Екатеринбурга, который украл в магазине несколько рулонов обоев

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели жителя Екатеринбурга, который, по некоторым данным, украл в магазине несколько рулонов обоев. Росгвардия штурмовала квартиру и застрелила подозреваемого. Как утверждают росгвардейцы, погибший сопротивлялся при задержании и угрожал ножом, а также нанес травмы оперативнику. В связи со спецоперацией, запрос в Следственный комитет направила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, — сообщает ТАСС.
2020-06-02T15:32:30+03:00
2020-06-02T15:32:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2653415-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 02 июня 2020
Загрузка комментариев...