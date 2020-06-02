Подготовку на федеральных базах в июне возобновят более 1000 спортсменов

Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Открыты федеральные спортивные базы в Новогорске и «Озеро Круглое». В июне планируем открытие еще четырех баз. Общее количество участников сборов составит более 1000 человек, 800 из них представляют летние виды спорта. К занятиям приступят более 100 паралимпийцев», — сказал Матыцин.

«Внимание уделено и работе региональных баз, они начинают работу уже в 10 субъектах страны, — добавил министр. — Мы входим в привычный ритм жизни. Это важно не только для спортивного сообщества, но и для всех жителей нашей страны».

День физкультурника 8 августа должен стать первым массовым мероприятием после пандемии, добавил Матыцин