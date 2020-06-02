Участки для голосования по Конституции откроются за неделю до 1 июля

Об этом сегодня заявили в ЦИК. Центризбирком сегодня показал образец бюллетеня, миллионы копий которого менее чем через месяц получат избиратели. Вопрос всего один — об одобрении изменений в конституцию Российской федерации. Два варианта ответа — да и нет.

Проголосовать можно будет, не дожидаясь 1-го июля. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в течение шести дней до этого дня можно прийти на участок для голосования и отдать свой голос. Комиссия будет работать, журналисты и наблюдатели смогут присутствовать.

По окончания голосования ежедневно урны будут опечатываться. Процедура, по мнению Памфиловой, исключает злоупотребления. Прошу всех разновидностей вот этих «баб-ёжек», которые все против, в гости к нам, сказала глава комиссии о тех, кто скептически относится к волеизъявлению.

От голосования по почте решено отказаться. Оно, как считает Памфилова, несет в себе много рисков, в том числе санитарных.

Голосование по поправкам за пределами России также состоится.