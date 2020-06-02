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15:06, 02 июня 2020

Мишустин: Восстановление экономики России после коронавируса обойдется в 5 триллионов рублей

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня он представил президенту план выхода из кризиса.

«Общенациональный план предполагает три этапа, уважаемый Владимир Владимирович. Задача первого этапа — до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное, чего нужно добиться в этот период — не допустить дальнейшего падения доходов людей», — сказал Мишустин.

Второй этап, по его словам, продлится до второго квартала 2021 года. «В этот период мы сделаем все необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим будет с уровнем прошлого года», — сказал премьер.

«На третьем, завершающем этапе, это третий-четвертый квартал 2021 года, мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста. При этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня», — заявил Мишустин.

Президент Путин дал правительству две недели на уточнение ряда параметров плана. Он должен начать выполняться с 1-го июля.



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