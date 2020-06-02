Путин: Нужно добиться долгосрочных изменений в экономике и качественно новой динамики

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о плане восстановления экономики РФ, сообщает ТАСС.

«Нужно добиться долгосрочных структурных изменений российской экономики, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это прежде всего благополучие граждан, российских семей», — заявил он.

Путин напомнил, что 28 апреля на совещании с руководителями регионов обсуждался комплекс вопросов по борьбе с коронавирусом. «И тогда же, наряду с разработкой и реализацией текущих мер, договорились, что правительство представит предложения работы на перспективу, начнет подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», — добавил президент.

Российский лидер подчеркнул, что «стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперед, но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода». Он указал на то, что властям РФ «принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперед на долгосрочную перспективу при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни, на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие».

«Динамика изменений в мире нарастает, и, чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверено и результативно. Кстати говоря, в борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так, за что, конечно, слова особой признательности нашим медикам, и, должен отметить, правительство действовало своевременно», — заявил глава государства.

Путин отметил, что 1 июня получил из правительства проект плана действий и уже успел предварительно ознакомиться с материалами. Он предложил премьер-министру Михаилу Мишустину обсудить детали подготовленного документа.