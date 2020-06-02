Мэр Якутска выступила в защиту местного жителя Александра Габышева, называющего себя шаманом

Несмотря на ее заступничество, суд решил принудительно госпитализировать Габышева в психдиспансер. Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера, просившего госпитализировать Александра Габышева.

В заключении медучреждения говорилось, что житель Якутска страдает «переоценкой своей личности», поскольку он высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина». Как пишет интернет-издание МБХ-Медиа, перед началом судебного заседания полицейские без объяснения причин задержали трех свидетелей защиты.

Габышеву не помогло даже заступничество мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Ранее в своем «Инстаграме» она написала, что абсолютному большинству «не нравится избирательная карательность в отношении одного человека». Также Авксентьева отметила, что решение суда создаст опасный прецедент, когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека смогут отправить на принудительное лечение.

Габышев был помещен в психдиспансер в середине мая. Медкомиссия выдала заключение, что он представляет опасность для себя и окружающих. Ранее называющий себя шаманом житель Якутска прославился благодаря своему походу в Москву для проведения обряда изгнания Путина из Кремля.