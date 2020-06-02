Роман Абрамович осуществил очередную покупку недвижимости в Израиле

Эксперты оценивают её как самую дорогую в истории страны. Стоимость договора купли-продажи составляет $64.5 млн или 4 млрд рублей.

Участок неподалеку от Тель-Авива в почти 10 тысяч квадратных метров, с огромными гостевым домом и еще более просторным основным жилым помещением, располагает также теннисным кортом и бассейном, который можно трансформировать в площадку для проведения мероприятий, пишет израильское англоязычное издание Globes.

Ранее вилла была приобретена крупным британским управляющим хедж-фондами, в значительной степени перестроена и переоборудована, после чего пару лет назад выставлена на продажу за сто миллионов долларов.

Абрамович, оказавшийся за все это время единственным претендентом на покупку, сначала арендовал поместье с намерением его приобрести, что и было сделано еще до начала пандемии коронавируса, в январе текущего года, сообщают источники близкие к сделке. Globes напоминает, что это уже третий объект недвижимости, приобретенный олигархом в Израиле.

Помимо Романа Абрамовича в элитный клуб израильских собственников недвижимости стоимостью выше 100 миллионов шекелей входит другой российский олигарх, Валерий Коган, который, среди прочего, несколько лет назад приобрел пять пентхаусов в пляжной зоне Тель-Авива.