Только с онлайн-регистрацией можно будет посетить книжный фестиваль «Красная площадь»

Он пройдет у стен Кремля с 6 по 8 июня. Пускать на фестиваль не будут детей младше 7 лет и лиц старше 65. Традиционно посещение фестиваля будет бесплатным, но в целях обеспечения безопасности гостей и участников, проход будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте mos.ru. Регистрацию QR-кода будут проверять у рамок безопасности на входе.

Планировать день и время посещения книжного праздника советуют заранее. В числе рекомендованных мер безопасности — установка тепловизоров на входе, дезинфекция площадки, соблюдение социальной дистанции в полтора метра и ограничения по количеству людей на Красной площади.

Находиться на фестивале необходимо в маске и перчатках. Традиционно на книжном празднике выступят авторы — писатели, поэты, актеры и музыканты, сотрудники музеев страны расскажут о готовящихся выставках и издательских программах.

Более 200 издательств представят книжные новинки, все мероприятия будут доступны и для посещения на ресурсе «Онлайн. Библиогород».