Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов обратились с письмом в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева

Это связано с тем, что у полицейских, задерживавших пикетчиков на Петровке, были одинаковые жетоны.

Авторы письма обращают внимание на то, что полицейские нарушают прямой приказ министра. К письму прилагаются номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержания на Петровке, 38.

Среди задержанных, напомню, были журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев — они пожаловались в Следственный комитет на действия полиции в связи с воспрепятствованием журналистской деятельности.