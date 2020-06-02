Валеев: Опасения Мерзляковой по поводу связи убийства екатеринбуржца с новым законом о полиции безосновательны

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Регламентация действий полиции направлена на повышение правовой защищенности граждан. Эти последние предложения никоим образом не ущемляют права людей, наоборот они делают права граждан более защищенными. Увязывать правовой регламент действий полиции с возможностью какого-то ущемления прав граждан, по крайней мере, лукаво», — сказал он.

Ранее уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвала «тревожным знаком» действия СОБР Росгвардии в отношении екатеринбуржца, подозреваемого в краже обоев из строительного магазина. По ее мнению, силовики могли воспользоваться поправками к закону о полиции, расширяющими их полномочия.

Накануне сотрудники СОБР Росгвардии при штурме квартиры на улице Рассветной, застрелили 28-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который, предположительно, украл в магазине четыре рулона обоев. Спецподразделение вызвали полицейские после того как подозреваемый отказался впустить их в квартиру и распылил перцовый баллончик.

Произошедшее пока не прокомментировали ни в силовых структурах, ни в руководстве города.