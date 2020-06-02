В Кремле отказались комментировать задержания участников пикетов в поддержку Ильи Азара и автора «Омбудсмен полиции»

В Кремле отказались комментировать задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Илью Азара и арестованного автора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Никак не комментирую это, я просто не располагаю точными данными о причинах задержания, поэтому не имею возможности комментировать», — сказал он.

Песков подчеркнул, что президенту «докладывается обо всем, в том числе, и об этом».