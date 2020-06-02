Песков: Остатки пандемии не скажутся на явке при голосовании по поправкам в Конституцию

Так сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация постепенно улучшается, на улицах всей страны все больше и больше людей. При этом прогнозировать процент явки Песков не стал.

Напомним, — основной день голосования — 1 июля. Он объявлен выходным.

Голосование пройдет с соблюдением всех санитарных норм, — утверждает глава ЦИКа Элла Памфилова.

Памфилова заметила, что голосования по почте не будет, а электронное будет разрешено в трех регионах. Она пока их не назвала. По данным «Эха Москвы» это Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгороде.