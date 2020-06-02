Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению общероссийского голосования по конституционным поправкам

Ранее Путин, назначая дату голосования, поручил обеспечить полную безопасность на участках.

Перед проходом к месту голосования будет располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток избирателям, все члены комиссий и наблюдатели также должны быть в средствах индивидуальной защиты.

Гражданам, пришедшим на голосование, нужно будет снять маску только при предъявлении удостоверяющих личность документов. Отмечается, что паспорт при этом нельзя передавать в руки члену комиссии, достаточно будет на расстоянии продемонстрировать нужные страницы.

Вся процедура для одного избирателя, согласно рекомендациям, не должна превышать 15 минут.

Ранее назначенное на 22 апреля голосование было перенесено из-за эпидемии коронавируса.