Песков: В Кремле не считают тему превышения полицейскими своих полномочий острой для России

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не соглашусь с вами, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла общественной жизни Соединенных Штатов Америки, имеют отношение к нашей повестке дня. У нас своя повестка дня. И, слава Богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Превышение полномочий полицейскими — это тема которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями, но я не могу с вами согласиться, что эта тема сейчас настолько остра в нашей стране, слава Богу, нет. Никаких параллелей (с ситуацией в США, где из-за действий полицейского погиб афроамериканец — Э.М.) мы здесь не видим», — сказал он.

Песков подчеркнул, что на данный момент детали инцидента в Екатеринбурге неизвестны.

«Мы с вами, к сожалению, не располагаем деталями вот этого происшествия в Екатеринбурге. Мы не знаем с вами доподлинно, что там произошло, и, не зная, каким-то образом это обсуждать и комментировать было бы неверно», — заключил он.

Накануне сотрудники СОБР Росгвардии при штурме квартиры на улице Рассветной, застрелили 28-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который, предположительно, украл в магазине четыре рулона обоев. Спецподразделение вызвали полицейские после того как подозреваемый отказался впустить их в квартиру и распылил перцовый баллончик. Произошедшее пока не прокомментировали ни в силовых структурах, ни в руководстве города.