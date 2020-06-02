Вице-премьер Абрамченко предложила убрать мусоропроводы из строительных норм многоквартирных домов

Вместо них предполагается устанавливать в строящихся многоквартирных домах измельчители пищевых отходов.

Такие изменения необходимы, по словам вице-премьера, для внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Как пишет РБК, Виктория Абрамченко утвердила «дорожную карту» по обеспечению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов по России.

По ее словам, «планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод» — невозможно.