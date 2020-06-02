Михаил Мишустин представит Владимиру Путину проект общенационального плана по восстановлению экономики

В соответствии с этими расчетами, к концу 2021 года темпы роста экономики России должны достичь 2,5% в год. План восстановления российской экономики предусматривает проведение около 500 мероприятий по поддержке экономики и увеличению доходов населения.

Как пишет издание РБК, в целом он состоит из трех этапов. По итогам через полтора года планируется достичь роста реальных зарплат не менее 2,5 процентов в год, снижения уровня бедности ниже показателя 2019 года, а также серьезного роста розничного товарооборота.

Кроме того, один из ключевых показателей — снижение уровня безработицы ниже 5 процентов. Для этого правительство планирует объявить ряд нововведений в социальной сфере, например, ввести новый порядок выплат по больничным листам и пособиям социального страхования.

Предусмотрены и меры поддержки бизнеса, включая отказ от индексации страховых взносов индивидуальных предпринимателей в 2021 году.

По данным газеты «Ведомости», реализация плана обойдется бюджету более чем в 7 триллионов рублей.