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Эксклюзив Эха 12:02, 02 июня 2020

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии взяли штурмом квартиру 27-летнего местного жителя, которого подозревали в краже обоев

Силовые структуры пока никак это не комментируют. Этот факт крайне беспокоит уполномоченную по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

Правомерность вызова сотрудников СОБР Росгвардии и убийство екатеринбуржца, укравшего обои, необходимо расследовать. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Не вмешиваясь в деятельность следствия, я попросила дать комментарий, попросила руководителя Следственного комитета учесть позицию омбудсмена. На мой взгляд, даже если случилась кража, даже сейчас говорят грабеж, из магазина строительных материалов, то это никак не соответствует тому балансу необходимости применения сил, когда вызвалась Росгвардия. Это просто необъяснимо и это должно стать обязательно предметом расследования», — сказала она.

Мерзлякова подчеркнула, что личность застреленного не вызывала отрицательных характеристик у соседей.

«Очень трудно объяснить, когда человека, закончившего два курса Уральского экономического университета, вдруг хотят представить не знаю кем. Потому что для того, чтобы СОБР приехал, он должен быть как минимум на учете в каком-нибудь террористическом подразделении, чего наверняка не было, потому что никто из жителей подъезда не характеризует его с отрицательной точки зрения», — отметила она.

Татьяна Мерзлякова добавила, что на фоне нового закона о полиции, который расширяет права полицейских, такие происшествия вызывают обеспокоенность.

Накануне сотрудники СОБР Росгвардии при штурме квартиры на улице Рассветной, застрелили 28-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который, предположительно, украл в магазине четыре рулона обоев.

Спецподразделение вызвали полицейские после того как подозреваемый отказался впустить их в квартиру и распылил перцовый баллончик. Произошедшее пока не прокомментировали ни в силовых структурах, ни в руководстве города.



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