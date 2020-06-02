Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле

Сделка была завершена в начале года. Входящему в топ-10 богатейших россиян Абрамовичу теперь принадлежат гектар земли и два дома общей площадью три тысячи квадратных метров в курортном городе Герцлия недалеко от Тель-Авива.

Вилла обошлась бизнесмену почти в 4 миллиарда рублей, пишет израильская газета Globes. При этом бывший владелец изначально рассчитывал на большую сумму. Абрамович арендовал эту недвижимость еще год назад с правом выкупа.

Местные издания уточняют, что в подвале одного из купленных зданий есть рабочие места на десять компьютеров. На территории есть теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который можно превратить в гостевую зону для проведения мероприятий.

Для миллиардера это уже третий объект недвижимости, приобретенный в Израиле. Несколько лет назад он купил участок с бутик-отелем, а позже здание в Тель-Авиве.

Два года назад Абрамович стал гражданином Израиля. Его состояние оценивается в 11 с лишним миллиардов долларов.