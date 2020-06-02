70-летний пенсионер из Владивостока Виктор Королев, обвиняемый в госизмене, объявил голодовку в СИЗО «Лефортово»

Как рассказал ТАСС его адвокат Артур Катанский, он отказывается от пищи и лекарств с 1 мая.
Таким образом Королев протестует против того, что следствие не соглашается провести проверку в отношении оперативников, которые его задерживали.
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Как рассказал ТАСС его адвокат Артур Катанский, он отказывается от пищи и лекарств с 1 мая.
Таким образом Королев протестует против того, что следствие не соглашается провести проверку в отношении оперативников, которые его задерживали.