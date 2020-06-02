Лебединский: Для снятия ограничений и проведения публичных мероприятий следует иметь 50% свободных коек в больницах

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Федерации анестезиологов и реаниматологов Константин Лебединский.

«Наша Ленинградская медицинская администрация говорит, что для снятия ограничений нужно иметь 50 процентов свободных коек в резерве. Это, как мне кажется, разумный подход. Мы должны четко понимать сколько у нас мест в резерве на случай увеличения числа заболевающих в день. В отношении дат 24 июня и 1 июля сейчас сложно сделать долговременный прогноз», — сказал он.

Лебединский также отметил, что столичные больницы сейчас лучше подготовлены на случай второй волны массового заражения коронавирусом.

«Есть регионы где ситуация похуже, Москва и Ленинград не отражают всей России, но в столичных городах сейчас ситуация характеризуется лучшей готовностью, чем было перед первой волной», — подчеркнул он.

Накануне президент Владимир Путин одобрил 1 июля в качестве даты для проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Также на прошлой неделе президент распорядился начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.

По последним данным, за сутки в стране подтверждены 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 2 286 выявлены в столице.