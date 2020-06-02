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11:09, 02 июня 2020

В Италии партии правоцентристской коалиции намерены провести сегодня массовую уличную протестную акцию

Она будет приурочена к отмечаемому в стране Дню республике. О готовности вывести своих сторонников ранее сообщил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

К мероприятию готовы присоединиться представители двух других партий правоцентристской коалиции — это «Братья Италии» и «Вперед, Италия» во главе с бывшим спикером Европарламента Антонио Таянии.

Последний сейчас является главным соратником экс-премьера Сильвио Берлускони. Целью манифестации ее организаторы называют стремление выразить солидарность с народом Италии. Участники коалиции критически настроены по отношению к действиям правительства во главе с Демократической партией и премьером Джузеппе Конте.

Оппозиция винит действующий кабинет в неспособности выработать эффективные меры для преодоления кризиса, вызванного последствиями пандемии. Кроме того, они указывают на недостаток государственной поддержки малому и среднему бизнесу.

Акция в Италии пройдет без флагов и каких-либо символов. Организаторы заявляют, что она состоится с соблюдением всех норм безопасности, поскольку в стране все еще действует запрет на массовые собрания.



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