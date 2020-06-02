Сотрудники Facebook устроили «виртуальную забастовку»

Причиной стало несогласие с позицией Марка Цукерберга относительно постов Дональда Трампа о протестах в США. Десятки сотрудников Facebook добавили к своему цифровому профилю сообщение о том, что «вышли из офиса» в знак протеста.

Одновременно они опубликовали совместное заявление, в котором обозначили позицию относительно политики своего руководства. Платформой для его размещения стала социальная сеть Twitter. В обращении указано, что решение основателя Facebook Марка Цукерберга не реагировать на посты, подстрекающие к насилию, не дает возможность обеспечить безопасность сообщества.

Сотрудники компании призвали свое руководство действовать. Поводом для возмущения стал пост президента США Дональда Трампа, в котором он заявил о готовности отвечать на протесты военной силой. Facebook на это никак не отреагировал.

В свою очередь социальная сеть Twitter нашла в сообщении американского лидера о беспорядках в Миннеаполисе признаки героизации насилия и скрыла его. Это решение Марк Цукерберг раскритиковал.

Дональд Трамп пригрозил начать более жестко регулировать деятельность социальных сетей.