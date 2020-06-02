Рогов: Голосование по Конституции в период карантина позволит властям замаскировать несостоятельность процедуры

Проведение голосования по поправкам к Конституции в период действия ограничительных мер позволит властям замаскировать несостоятельность процедуры. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов.

«Голосование незаконно с точки зрения российского законодательства, потому что оно специально устроено так, чтобы не быть регламентируемым никакими законами. Властям нужно провести это голосование в условиях чрезвычайщины, чтобы не было вопросов по поводу того, как она была организована, сколько дней можно голосовать, каким образом, где наблюдатели. Чтобы всего этого избежать, все это можно прикрыть карантином. А в то же время сделать так, что карантин почти уже кончился, поэтому мы голосуем», — сказал он.

Политолог добавил, что голосование по поправкам к Конституции не требует спешки, его можно было бы провести осенью 2020 года.

Накануне президент Владимир Путин одобрил 1 июля в качестве даты для проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Голосование впервые будет проходить в течение недели. Таким образом, проголосовать можно будет с 25 июня — на следующий день после парада Победы. Предложенные поправки Конституции предусматривают, в том числе, обнуление президентских сроков Владимира Путина.