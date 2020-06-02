Мосгорсуд должен отменить арест журналисту и муниципальному депутату Илье Азару, так как статья о нарушении правил проведения публичных акций неприменима к одиночным пикетам. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Статья, по которой ему был назначен арест, неприменима, что и показало дело Виктора Немытова и последующие одиночные пикетчики. Статью о нарушении правил проведения публичных акций применять нельзя в данном случае, потому что речь идет об одиночных пикетах. Поскольку у Азара было повторное нарушение этой нормы, то ему назначили арест 15 суток. В пятницу Мосгорсуд должен отменить вообще арест. И получится так, что Азар зря пересидел 8 суток ареста, он потом может даже рассчитывать на компенсацию», — сказал он.

Чиков подчеркнул, что указ мэра Москвы о введении ограничений в связи с коронавирусом не может запретить гражданам выходить на одиночные пикеты. По мнению Чикова, власти опасаются волны протестов перед проведением голосования по поправкам к Конституции и парадом Победы.

Одиночные пикеты в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара идут с середины прошлой недели в Москве и других городах России. Около полусотни человек в ходе этих акций были задержаны с обязательством явиться в суд. Петицию «Новой газеты» с требованием освободить ее специального корреспондента подписали уже более 62 тысяч человек. Накануне Мосгорсуд отложил разбирательство по жалобе на арест Ильи Азара до 5 июня, все это время Азар проведет в спецприемнике.

Муниципальный депутат и журналист Илья Азар был задержан 26 мая у здания ГУ МВД на Петровке за участие в одиночном пикете в поддержку арестованного автора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы приговорил Азара к 15 суткам ареста.