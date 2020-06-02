В Берлине сегодня будет отменен ряд ограничений общественной жизни, принятых для борьбы с пандемией коронавируса

В столице ФРГ теперь разрешено проведение различных мероприятий, конференций, встреч и ярмарок, праздников и торжеств в помещениях с количеством участников до 150 человек, на улицах — до 200 человек.

Рестораны и кафе с сегодняшнего дня могут работать дольше: с 6 утра до 11 вечера. Открываться смогут бары и питейные заведения, где не предлагается еда. Однако в них разрешено сидеть не за стойками, а лишь за столами и с соблюдением дистанции в полтора метра.

Принимать посетителей с сегодняшнего дня смогут также фитнес-клубы, спортзалы, танцевальные, балетные и спортивные школы. Однако занятия спортом должны быть бесконтактными и при соблюдении дистанции три метра. В тренировках могут принимать участие не более 8 человек.

Важное условие — постоянное проветривание помещений.

В германской столице открываются также все гостиницы, пансионы и кемпинги. Начнут работу общественные пляжи и бассейны на воздухе. С сегодняшнего дня можно посещать и кинотеатры под открытым небом. Кинозалы откроются лишь с 30 июня.

В федеральной земле Берлин в настоящее время насчитывается менее 600 активных случаев заражения коронавирусом. Главным условием для благоприятной эпидемиологической ситуации в городе стали успешное ограничение социальных контактов, а также соблюдение правил дистанции и гигиены.

Число новых инфекций в Берлине снизилось до четырех на сто тысяч человек в неделю. Индекс репродукции вируса в течение долгого времени находится на отметке ниже единицы. В больницах достаточно мест интенсивной терапии.