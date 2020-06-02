Боксёр Флойд Мейвезер предложил семье афроамериканца Джорджа Флойда оплатить его похороны

Родственники погибшего приняли помощь знаменитого боксёра. Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйвэзер оплатит расходы на похороны Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией штата Миннесота.

Как сообщил телеканалу ESPN представитель Мэйвэзера Леонард Эллерби, экс-боксер занимается подобным уже более 20-ти лет. При этом, по словам Эллерби, Мейвезер не стремится таким образом к саморекламе, и предпочел бы умолчать о своем поступке.

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией в городе Миннеаполисе. Один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут. Вскоре мужчина потерял сознание. Флойда увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице уже не смогли.

Убийство Джорджа Флойда спровоцировала массовые акции протеста в США. Которые не прекращаются и по сей день.