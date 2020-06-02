Петербургский городской суд рассмотрит жалобу Аллы Ильиной, которая три месяца назад сбежала из Боткинской больницы

Роспотребнадзор подал иск, по которому её вернули обратно прямо из зала заседаний. Алла Ильина продолжает судиться для того, чтобы её судьбу не повторили другие пациенты. Об этом «Эху Москвы» рассказал её адвокат Дмитрий Герасимов.

Женщину поместили в Боткинскую больницу в феврале, после того, как она вернулась из Китая. Однако Ильина чувствовала себя здоровой. Она открыла электронный замок и сбежала из клиники. Анализы на коронавирус дали отрицательный результат, однако Роспотребнадзор потребовал вернуть пациентку под наблюдение врачей.

Суд первой инстанции удовлетворил иск ведомства. Защита сразу обжаловала это решение, но из-за коронавируса суды рассматривали только неотложные дела. Герасимов уточнил, что в случае победы Ильина может потребовать возместить ущерб от принудительной госпитализации. Его подзащитная так и не заболела, подчеркнул адвокат.

После Ильиной из Боткинской больницы сбежали ещё три пациента, однако они вскоре добровольно вернулись в палаты.