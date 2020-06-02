В Минздраве отрицают, что в стране есть нехватка средств защиты для медиков, работающих с больными коронавирусом

Ранее врачи, а также эксперты и представители фондов обратились к зампреду правительства Татьяне Голиковой с просьбой принять срочные меры из-за дефицита, который наблюдается с начала эпидемии.

В начале вспышки заболевания проблема со средствами защиты действительно была, признают в Минздраве, но сейчас в регионах проблем с этим нет, подчеркивают в ведомстве — его комментарий приводит газета РБК. Рынок перестроился, открылись новые производства, появились новые поставщики, и с середины апреля количество одноразовых комбинезонов выросло в 15 раз, очков в 8 раз, респираторов в 5, а масок в 2 раза.

Медработникам следует жаловаться в местные органы Росздравнадзора, если в их учреждении защитных средств не хватает. В Минпромторге также приводят цифры, убеждающие в том, что регионы должны быть обеспечены всем необходимым, если они вовремя все распланировали и своевременно закупили. Медики по всей стране жалуются на дефицит средств защиты с начала эпидемии и до сих пор.

Ранее врачи, эксперты и благотворители выступили с обращением к вице-премьеру Татьяне Голиковой, отметив, что проблема может быть в самой системе закупок. Они также обратили внимания на то, что медики боятся открыто говорить о дефиците, в том числе из-за закона о распространении недостоверной информации.

По подсчетам экспертов, производство средств защиты в России совершенно не покрывает существующую потребность. В частности специальных костюмов должно выпускаться в 10 раз больше, чем сейчас.