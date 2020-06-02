Мантуров: Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей будут постепенно снижаться

В этом уверен глава Минпромторга Денис Мантуров. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что власти мониторят ситуацию. Запасы по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед.

Россияне в марте, на фоне распространения коронавируса и ослабления рубля стали больше покупать товаров длительного хранения. К концу месяца ажиотаж прекратился.

«Если мы говорим, например, про продукты питания — вы помните, что в течение десяти дней в середине марта сметалось все, но при этом наша система торговли выдержала это испытание. Если мы изначально предполагали, что традиционные складские запасы в логистических центрах будут обеспечены на 21 день и этого хватит, то эти 21 день улетучились практически за два дня, поэтому мы тут же перешли на формат 60-дневных запасов», — сказал Мантуров.

«Сейчас мы ежедневно сводим данные в нашем информационном центре, понимаем, на сколько компании обеспечены запасами — по некоторым позициям это от двух до четырех месяцев, то есть коллеги даже чуть-чуть перестарались — речь идет о товарах длительного хранения», — добавил министр.