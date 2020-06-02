Сегодня в Риме в День Республики откроются музеи, выставки и другие достопримечательности

Речь идет о ряде музеев, Императорском форуме, Алтаре Мира и рынке Траяна, однако самым ожидаемым станет открытие выставки, посвященная пятисотлетию со дня рождения великого итальянского художника Рафаэля Санти.

Она приняла первых любителей искусства 5 марта, но проработать ей было суждено всего несколько дней. Санитарных мер оказалось недостаточно и доступ к экспонатам запретили. Организаторы даже вели переговоры с другими странами о ее переносе.

Сегодня ожидается ее второе открытие в выставочном зале «Скудерия дель Квиринале», расположенном в Квиринальском дворце. По иронии судьбы, выставка должна была работать до сегодняшнего дня. Публика сможет увидеть такие знаменитые полотна Рафаэля как «Мадонна Грандука», «Экстаз святой Цецилии», «Папа Лев Х с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси» и другие.

Накануне первых посетителей приняли Колизей, Ватиканские музеи и Сикстинская капелла.