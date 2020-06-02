Центризбирком возобновляет кампанию по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию

Оно изначально должно было состояться в апреле, но из-за эпидемии коронавируса было перенесено — ранее была утверждена новая дата — 1 июня. Первым вопросом повестки сегодняшнего заседания Центральной избирательной комиссии станет возобновление действий по подготовке и проведению Общероссийского голосования.

Вторым — внесение изменений в порядок голосования, который регламентирует организацию процесса, говорится в документе. Кроме того члены ЦИК обсудят, как будет проходить волеизъявление граждан на участках за пределами России, и проект дистанционного электронного голосования.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что комиссия учла опыт проведения выборов во время эпидемии в других странах и подготовила свои рекомендации, чтобы сделать процесс безопаснее похода в магазин.

Предлагается начать голосование за 6 дней до 1 июля, чтобы оно длилось неделю. Отдать голос можно будет как на участках, куда будут пускать не более 8 человек за час, так и на дому, например, для тех, у кого подтвержден коронавирус. В нескольких регионах состоится электронное голосование, а вот почту задействовать не будут.

Отметим, что оппозиция и многие эксперты раскритиковали не только сами поправки в Конституцию, но и процедуру их принятия. Они ставят под сомнение юридическую обоснованность проведения общероссийского голосования.