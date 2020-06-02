Во Франции сегодня начнут расшифровку черных ящиков с недавно разбившегося в Пакистане самолёта

Выяснять причину катастрофы помогут эксперты Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции. Они по запросу властей Пакистана восстановят и извлекут информацию из речевого самописца и регистратора полётных данных.

Перед этим французские эксперты работали на месте крушения лайнера неподалеку от международного аэропорта в окрестностях Карачи, отмечает агентство Reuters.

Самолет Airbus 320 компании «Международные авиалинии Пакистана», который совершал внутренний рейс, 22 мая упал на густонаселенный жилой район, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. На борту был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Минздрав пакистанской провинции Синд подтвердил гибель 97-ми человек.

Двое пассажиров самолета выжили, в том числе президент крупного банка. Власти страны создали специальную комиссию. Помощь в расследовании также предложил производитель самолета, компания Airbus.

Расшифровка черных ящиков может занять несколько недель.