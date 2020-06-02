В России с сегодняшнего дня начинает действовать временный запрет на импорт топлива

Запрет на ввоз нефтепродуктов до 1 октября ранее утвердил кабинет министров страны.

Запрет на импорт нефтепродуктов вводится в России впервые. В кабинете министров это объясняют необходимостью поддержки отечественных переработчиков. Те, как поясняют в правительстве, из-за длительного снижения мирового спроса вынуждены работать в условиях, когда иностранное топливо дешевле производимого внутри страны.

Такую ситуацию объясняют тем, что подешевевшая нефть и упавший спрос на топливо в мире привели к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз. Из-за этого отечественные нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок — выгодным для импортного топлива.

В Минэнерго отмечали, что запрет на импорт нефтепродуктов должен не допустить затоваривания на внутреннем рынке и закрытия отечественных НПЗ. Запрет распространяется на бензины, дизельное и судовое топливо, а также газойли.

Введенная мера касается, в том числе, и продуктов нефтепереработки, перемещаемых через территорию России транзитом, а также перевозимых физическими лицами для личного пользования.