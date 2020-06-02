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08:06, 02 июня 2020

В США критикуют президента Дональда Трампа за действия во время протестов

Демонстрации, переросшие в беспорядки по всей стране, начались после гибели афроамериканца из-за действий полицейского.

Когда страна нуждается в реальном руководстве, Дональда Трамп продолжает раздувать «пламя раздора, фанатизма и насилия — это трусливо, неэффективно и опасно», — говорится в совместном заявления спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер сенатского демократического меньшинства Чака Шумера.

Они считают, что президент разрывает страну на части. Политики также осудили применение слезоточивого газа против мирных демонстрантов перед Белым домом, чтобы зачистить территорию для Трампа, направлявшегося к подожженной в ходе протестов церкви. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер также назвала «позором» применение боеприпасов федеральной полицией.

В отношении протестующих, которые не устраивали провокаций. В то же время губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отметил, что все происходящее для президента лишь телевизионное шоу, он раскритиковал использование вооруженных сил для разгона демонстрантов ради самопиара — фотосессии в церкви.

Ранее Трамп заявил о готовности властей применить силу для подавления беспорядков и объявил о мобилизации всех ресурсов.



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