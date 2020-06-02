В России начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса на военнослужащих-добровольцах

Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России. Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата.

Отмечается, что все кандидаты прошли предварительное обследование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

В ведомстве уточнили, что вакцина была разработана с участием военных специалистов. Первая группа добровольцев должна отправиться для проведения эксперимента уже завтра.

Ранее российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно проверили разработанную ими вакцину на себе. Негативных и побочных эффектов после прививки выявлено не было.

Минздрав России сообщал, что клинические испытания препарата от короновируса в нашей стране могут начаться 1 июня. К массовой вакцинации населения планируется приступить уже осенью.