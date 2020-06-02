В России впервые проведут голосование в течение недели

Отдать свой голос по вопросу о поправках в Конституцию можно будет в любой день. Писать заявление на досрочное голосование для этого не требуется, сказал «Интерфаксу» заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Таким образом, назначенное президентом на 1 июля голосование начнется 25 июня — на следующий день после парада Победы. Предложенные поправки Конституции предусматривают, в том числе, обнуление президентских сроков Владимира Путина.

Само голосование по поправкам в Конституцию противоречит основному закону и должно быть отменено, — считает председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Рыбаков сообщил, что Яблоко в ближайшие дни намерено провести заседание своих руководящих органов для определения тактики действий.