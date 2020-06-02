Возле здания столичного главка МВД накануне вновь задерживали участников одиночных пикетов

В автозак попали девять человек. Они требовали освобождения из спецприемника журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.

Одиночные пикеты в поддержку Азара на этот раз заранее анонсировались депутатами и активистами. Их участники протестовали не только против 15 суток, назначенных журналисту, но и против самого факта задержаний на этих акциях. Впрочем, действия полицейских не изменились. Всех активистов, которые вставали в одиночные пикеты и раскрывали плакаты, они задерживали. Среди них оказались депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Максим Круглов и редактор телеграм-канала «Avtozak LIVE» Максим Кондратьев. Но их почти сразу отпустили, переписав при этом их паспортные данные. Остальных – к примеру, бывшего фигуранта «Московского дела» Владислава Барабанова и координатора «Открытой России» Татьяну Усманову увезли в ОВД «Пресненский».

Илья Азар, в поддержку которого решили выступить активисты, сам был задержан неделю назад также после одиночного пикета у здания столичного главка МВД. Журналист тогда требовал освобождения создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. На Азара составили протоколы о нарушении режима изоляции и повторном нарушении правил проведения акций. Жалобу на арест в 15 суток накануне должен был рассматривать Мосгорсуд, однако он перенес заседание на пятницу.

Одиночные пикеты в поддержку Азара проходят уже несколько дней, все они сопровождаются массовыми задержаниями.