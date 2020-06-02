Дональд Трамп объявил о готовности подавить протесты с помощью армии

Президент США пообещал направить войска в те штаты, где местные власти откажутся от жёстких мер.

Днем в понедельник в центре Вашингтона начали перекрывать улицы на въезд для автомобилей — выехать за пределы даунтауна было можно, а въехать — уже нельзя. Дороги перекрыли машинами с офицерами полиции, военными и агентами Управления по борьбе с наркотиками. Все они были направлены в Вашингтон из других мест. Возле Белого Дома днем продолжались мирные протесты — пока около семи вечера, с наступлением комендантского часа, их не начала разгонять слезоточивым газом и резиновыми пулями полиция и Секретная Служба. Дональд Трамп в это время вышел в розовый сад белого дома, откуда обратился к нации — президент США назвал беспорядки «актом внутреннего террора». Тем губернаторам и мэрам, которые откажутся задействовать силы местных нацгвардий и предпринимать «необходимые меры», Трамп пригрозил направить военных — и «быстро решить проблему для них». Также он заявил, что направляет «тысячи и тысячи тяжело вооруженных солдат, военных и правоохранительные органы для прекращения беспорядков, мародерства, вандализма, нападения и уничтожения собственности». После обращения к нации, Дональд Трамп вышел из Белого Дома и по зачищенной от протестующих площади Лафайет прошел к исторической церкви Св.Джона, расположенной напротив, которую в воскресенье ночью подожгли — чтобы провести фотосессию для прессы с библией в руке

В своем обращении Дональд Трамп назвал себя президентом «закона и порядка» — процитировав, таким образом, Ричарда Никсона в его избирательной кампании в 1968 году на фоне расовых протестов беспорядков, которые продолжались в США в 60е несколько лет.

Тем временем, мэр Вашингтона Мюриел Боузер назвала позорным применение слезоточивого газа федеральной полицией в отношении демонстрантов. Осудил это и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.