На Родину вернутся россияне, которые находились в четырех странах на двух континентах

Сегодня очередной борт доставит россиян в Москву из Испании. Первоначально самолет должен был вылететь из Мадрида вчера, но затем рейс перенесли на 2 июня. Европейское направление этим и ограничится. Из Азии в Россию будет направлено три воздушных судна. Первое, из Тегерана, приземлиться в Москве, однако попасть на него смогут не только обитатели столичного региона, но и те, кто живет в других субъектах Федерации. Ограничений в этом плане не предусмотрено. Еще один самолет отправится из столице Индии Дели, где обстановка с пандемией довольно тревожная. Рейс из Сеула тоже имеет адресом столицу России, однако первую посадку самолет совершит во Владивостоке и наконец еще один борт доставит пассажиров из Еревана в Минеральные Воды.

За рубежом остается более 60 тысяч россиян. Наибольшее количество осталось в Таиланде – 8 тысяч, В США и Индии – около 4-х.