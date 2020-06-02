Швейцарская компания Nestle проиграла в суде спор по поводу названия бургера из искусственного мяса

В решении окружного суда Гааги говорится, что Nestle посягнула на товарный знак американской компании Impossible Foods , назвав свой продукт Incredible Burger. Теперь его придется переименовать. Бургеры из искуственного мяса Nestle продает в 15 странах Европы. Ее конкурент из США сейчас пытается получить разрешение на выход на европейский рынок
2020-06-02T05:17:00+03:00
2020-06-02T05:18:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:17, 02 июня 2020
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