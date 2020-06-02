Анна Никитина написала заявление в СК после инцидента в декабре прошлого года. Она раньше силовиков приехала на интервью к родителям Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке. Во время обыска мужчина в штатском ударил ее в челюсть и угрожал, что ее уволят, сообщало издание. По его сведениям, сотрудники ФСБ якобы никаких свидетельств применения насилия не нашли, хотя побои зафиксировали врачи.
Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело об избиении журналистки издания Baza
Анна Никитина написала заявление в СК после инцидента в декабре прошлого года. Она раньше силовиков приехала на интервью к родителям Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке. Во время обыска мужчина в штатском ударил ее в челюсть и угрожал, что ее уволят, сообщало издание. По его сведениям, сотрудники ФСБ якобы никаких свидетельств применения насилия не нашли, хотя побои зафиксировали врачи.