Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело об избиении журналистки издания Baza

Анна Никитина написала заявление в СК после инцидента в декабре прошлого года. Она раньше силовиков приехала на интервью к родителям Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке. Во время обыска мужчина в штатском ударил ее в челюсть и угрожал, что ее уволят, сообщало издание. По его сведениям, сотрудники ФСБ якобы никаких свидетельств применения насилия не нашли, хотя побои зафиксировали врачи.

