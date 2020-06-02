Мэр Вашингтона назвала позорным применение слезоточивого газа против протестующих

Мюриел Боузер отметила, что федеральная полиция сделала это в отношении мирных демонстрантов без провокаций с их стороны. Она подчеркнула, что применение силы только осложнит работу полиции города. Тем временем, как передает CNN, в столицу направлены войска. Дональд Трамп заявил сегодня, что отправит военных и в другие города, если местные власти не справятся сами. Беспорядки, которые вспыхнули после гибели афроамериканца от рук полицейских, президент назвал актами внутреннего терроризма.
2020-06-02T05:10:00+03:00
2020-06-02T05:10:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 02 июня 2020
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