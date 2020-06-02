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06:23, 02 июня 2020

В Подмосковье завтра снимут ряд карантинных ограничений

Откроются парикмахерские, сауны и солярии. Верующие смогут посещать храмы и мечети. Возобновят работу киностудии и звукозаписывающие компании. Когда откроют парикмахерские в Москве, пока неизвестно. Храмы и мечети в столице должны стать доступны для прихожан в субботу.



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