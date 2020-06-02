В Минздраве отрицают нехватку средств защиты от коронавируса в регионах России

Заместитель министра Виктор Фисенко сослался на данные мониторинга, передает ТАСС. Накануне стало известно о том, что врачи и главы благотворительных фондов попросили вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко срочно решить проблему дефицита масок и перчаток для медиков. Как написало издание РБК, в обращении говорилось, что осенью может быть вторая волна пандемии.
2020-06-02T05:10:00+03:00
2020-06-02T05:10:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2653130-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:10, 02 июня 2020
Загрузка комментариев...