В Минздраве отрицают нехватку средств защиты от коронавируса в регионах России

Заместитель министра Виктор Фисенко сослался на данные мониторинга, передает ТАСС. Накануне стало известно о том, что врачи и главы благотворительных фондов попросили вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко срочно решить проблему дефицита масок и перчаток для медиков. Как написало издание РБК, в обращении говорилось, что осенью может быть вторая волна пандемии.