Сотни сотрудников компании Facebook отказались работать из-за публикации Дональда Трампа о протестующих

Они считают, что президент США пропагандирует насилие в отношении темнокожего населения страны. Основатель соцсети Марк Цукерберг решил не удалять посты Трампа, что вызвало возмущение активистов. Как пишет газета New York Times, сегодня Цукерберг должен встретиться с недовольными сотрудниками его компании. Соцсеть «Твиттер» пометила запись Трампа о готовности ответить на беспорядки военной силой специальной пометкой, что она прославляет насилие.

